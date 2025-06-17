Трамп сопроводил посты об Иране словами «безоговорочная капитуляция»

Президент США Дональд Трамп сделал несколько постов в соцсети Truth Social, посвященные ирано-израильскому конфликту. Последний из них состоял из двух слов: «Безоговорочная капитуляция!». Адресатом этого требования, согласно трактовке многих СМИ, был Иран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

В первом посте по теме он написал, что у США есть полный контроль над воздушным пространством Ирана. По-видимому, речь шла об американских системах, которые есть на вооружении Израиля, и с помощью которых было подавлено иранское ПВО.

Следом Дональд Трамп написал, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи — «легкая мишень», поскольку Соединенным Штатом известно его местонахождение, но пока они не хотят его убивать. По словам господина Трампа, единственное, чего хотят США — чтобы ракеты не летели в сторону гражданских и американских солдат, и сейчас его терпение на исходе.