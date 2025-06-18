Элитные новостройки в России подорожали на 30% за год

Стоимость самых дорогих новостроек в России составляет от 3,1 млн руб. до 4,6 млн руб. за 1 кв. м. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков NF Group.

Согласно отчету, который приводит Forbes, за последние 20 лет средняя стоимость элитной недвижимости в России увеличилась с 189 тыс. до 2,07 млн руб. за 1 кв. м. Все объекты в топ-10 самых дорогих новостроек находятся в Москве, лишь один — в Сочи.

В топ-5 самых дорогих ЖК вошли:

«Обыденский №1» в районе Остоженки в Москве (около 4,6 млн руб. за 1 кв. м); Brusov в Москве (около 4,3 млн руб. за 1 кв. м); «Левенсон» на Патриарших прудах в Москве (около 4 млн руб. за 1 кв. м); Mantera Residence в Сочи (около 3,9 млн руб. за 1 кв. м); «Большая Дмитровка IX» в Москве (около 3,7 млн руб. за 1 кв. м).

В число самых дорогих новостроек в России также вошли московские ЖК Armani/Casa Moscow Residences, «Хамовники 12», «Лаврушинский», Luce, «Чистые пруды», «Фрунзенская набережная» и «Ильинка 3/8».

Подробнее о ситуации на рынке элитной недвижимости — в материале «Ъ» «Покупатели перешли на готовое».

Елизавета Шмакова