Несколько трасс в Тюменской области перекрыли из-за паводка

Из-за паводка в Вагайском, Тобольском и Уватском районах Тюменской области закрыли для движения несколько трасс, сообщил информационный центр регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Так, в Вагайском районе на сегодняшний день перекрыта дорога Вагай — Дубровное — Абаул: вода вышла на дорогу в субботу.

В Тобольском районе ограничено движение на дорогах Байкаловом — Хмелево и на подъезде к селу Бронниково. В первом случае добраться до населенного пункта можно на пароме, во втором — планируется организовать лодочную переправу, на данный момент связи с Бронниково нет.

Движение транспорта ограничено на дороге Уват — Демьянское в Уватском районе из-за подтопления двух участков. На участке 43+540 км объезд возможен через трассу Тюмень — Ханты-Мансийск, на участке 14+750 км — 15+600 км объезд отсутствует.

Всего в Тюменской области подтоплены 27 участков дорог, однако паводок уже отступает в Казанском, Ишимском, Абатском и других районах региона — от воды освободилось 15 участков дорог.

Ранее правительство Тюменской области увеличило число территорий, на которых установлен режим ЧС регионального уровня: его установили в селе Долгушино и деревне Новоборовой, также действие режима ЧС распространили на один дом на улице Мира в деревне Кареглазова. Единовременную материальную помощь получили 2419 жителей Тюменской области из Казанского, Ишимского, Абатского, Викуловского муниципальных округов и города Ишима, имущество которых пострадало во время паводка.

Ирина Пичурина