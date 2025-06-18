«Балтика» направила в бюджет Воронежской области 34 млрд рублей налогов

Пивоваренная компания «Балтика» с заводом в Воронеже за последние 20 лет направила в бюджет Воронежской области 34 млрд руб. налогов. Еще 1 млрд руб. был вложен в модернизацию производственной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод «Балтики» в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Завод «Балтики» в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте сообщалось, что «Балтика» начала повышать цены на продукцию. За два месяца года разливное пиво подорожало на 10%.

До декабря 2024 года «Балтика» принадлежала датскому пивоваренному холдингу Carlsberg Group. В конце года была закрыта сделка по передаче бизнеса российскому АО «ВГ Инвест». В начале февраля пивоваренный холдинг получил за продажу «Балтики» 2,3 млрд датских крон, или примерно $320 млн.

О планах покинуть российский рынок Carlsberg Group объявила в феврале 2022 года. В конце июня 2023 года пивоваренный холдинг сообщил о завершении поиска инвестора и подписании соглашения с будущим владельцем активов. В июле 2023-го по указу президента Владимира Путина «Балтика» была передана во временное управление Росимуществу. Тогда же компанию возглавил Тимур Боллоев, основавший ее и руководивший ею в 1990–2000-е годы. 2 декабря 2024 года господин Путин отменил национализацию «Балтики».

Подробнее о сделке по продаже компании — в публикации «Ъ».

Алина Морозова