На выборы губернатора Кубани от СРЗП выдвинули Дениса Хмелевского

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила кандидатуру Дениса Хмелевского на должность губернатора Краснодарского края. Об этом сообщил сам Хмелевской 17 июня в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Хмелевского Фото: Telegram-канал Дениса Хмелевского

Кандидатуру поддержал президиум Центрального совета партии. Денис Хмелевской возглавляет региональное отделение партии, входит в состав Законодательного собрания Кубани и занимает пост заместителя председателя комитета по имущественным и земельным вопросам.

В своей предвыборной программе Денис Хмелевской анонсировал инициативы по пересмотру генпланов, запрету многоэтажной застройки в крупных городах, сокращению численности аппаратов власти и предоставлению льготной ипотеки коренным жителям региона. Он подчеркнул необходимость «конкретных результатов» работы чиновников, сославшись на слова президента РФ об открытости власти.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что выборы губернатора Кубани и муниципальные выборы пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. Президиум политсовета рассматривал трех претендентов: Вениамина Кондратьева, главу Курганинского района Андрея Ворушилина и руководителя администрации Тихорецкого района Анатолия Перепелина.

Вениамин Кондратьев официально стал кандидатом на выборы губернатора Краснодарского края от партии «Единая Россия». Решение приняли на 37-й конференции регионального отделения партии

Кроме того, на пленуме комитета Краснодарского краевого отделения КПРФ единогласно была поддержана кандидатура Александра Сафронова для выдвижения на выборы губернатора Краснодарского края.

Анна Гречко