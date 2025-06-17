Иран призвал жителей Тель-Авива и Хайфы к эвакуации
Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Амир Мусави заявил, что все предыдущие удары по территории Израиля были «всего лишь предупреждением».
«Операция, которая проходила до сих пор, была лишь предупреждением для устрашения, и вскоре начнется карательная операция. Поэтому жителей оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, настоятельно призываю покинуть эти районы, чтобы спасти свои жизни и не стать жертвой животных желаний Нетаньяху»,— сказал Амир Мусави (цитата по Tasnim).
Как добавил начальник Генштаба, иранский народ не склонился перед агрессией Израиля и намерен «наказать сионистский режим за его преступные действия». Гибель мирных жителей, иранских ученых и командиров, по его словам, укрепит решимость армии стороны.
13 июня Израиль начал операцию «Нация как лев», целью которой стало уничтожение ядерной программы Ирана. Обе страны подверглись массированным ракетным атакам. Власти Израиля сообщали о как минимум 24 погибших и 640 пострадавших, власти Ирана — о 220 погибших и 1,8 тыс. пострадавших.
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