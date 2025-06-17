В ЮФО продажи жилья в новостройках сократились на 31% в 2025 году
В Южном федеральном округе продажи жилья в новостройках в январе-мае 2025 года сократились на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Это наибольшая динамика спада в России, следует из аналитических материалов «Дом.РФ».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным экспертов, в Ростовской области по итогам четырех месяцев этого года число продаж на первичном рынке сократилось почти на 12%, как писал «Ъ-Ростов», в этот период было реализовано чуть больше 50 тыс. квартир.
При таком темпе продажи новостроек на Дону к концу года может упасть на 25-30%.