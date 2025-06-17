Песков о конфликте на Ближнем Востоке, новой встрече с Украиной и саммите G7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и рассказал, что Москва готова помочь гражданам, которые хотят уехать из Ирана. Он также ответил на вопросы журналистов о следующем раунде переговоров с Украиной и о проходящем в Канаде саммите G7. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О новом раунде переговоров с Украиной

Договоренности о следующем раунде переговоров нет.

В ближайшие дни появится понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению.

Россия полностью выполнила обещания, согласованные в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле.

О конфликте между Израилем и Ираном

Ситуация на Ближнем Востоке тревожная, уровень непредсказуемости абсолютный.

Россия призывает Иран и Израиль к сдержанности, чтобы потом перейти к мирному политико-дипломатическому треку.

Москва готова выступить посредником в конфликте, но сейчас видно нежелание Израиля выходить на мирный трек в урегулировании с Ираном и обращаться за посредничеством в этом.

Для всех россиян в Иране, которые хотят покинуть страну, обеспечивается возможность эвакуации.

Москва благодарна Азербайджану за помощь в эвакуации россиян из исламской республики Иран.

О саммите G7