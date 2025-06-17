Песков о конфликте на Ближнем Востоке, новой встрече с Украиной и саммите G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и рассказал, что Москва готова помочь гражданам, которые хотят уехать из Ирана. Он также ответил на вопросы журналистов о следующем раунде переговоров с Украиной и о проходящем в Канаде саммите G7. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О новом раунде переговоров с Украиной
- Договоренности о следующем раунде переговоров нет.
- В ближайшие дни появится понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению.
- Россия полностью выполнила обещания, согласованные в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле.
О конфликте между Израилем и Ираном
- Ситуация на Ближнем Востоке тревожная, уровень непредсказуемости абсолютный.
- Россия призывает Иран и Израиль к сдержанности, чтобы потом перейти к мирному политико-дипломатическому треку.
- Москва готова выступить посредником в конфликте, но сейчас видно нежелание Израиля выходить на мирный трек в урегулировании с Ираном и обращаться за посредничеством в этом.
- Для всех россиян в Иране, которые хотят покинуть страну, обеспечивается возможность эвакуации.
- Москва благодарна Азербайджану за помощь в эвакуации россиян из исламской республики Иран.
О саммите G7
- Москва согласна с президентом США Дональдом Трампом, что исключение России из формата G8 было ошибкой.
- Сейчас для России формат G8 не имеет прикладного значения.