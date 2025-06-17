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Коммерсантъ FM
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Песков о конфликте на Ближнем Востоке, новой встрече с Украиной и саммите G7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и рассказал, что Москва готова помочь гражданам, которые хотят уехать из Ирана. Он также ответил на вопросы журналистов о следующем раунде переговоров с Украиной и о проходящем в Канаде саммите G7. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О новом раунде переговоров с Украиной

  • Договоренности о следующем раунде переговоров нет.
  • В ближайшие дни появится понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению.
  • Россия полностью выполнила обещания, согласованные в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле.

О конфликте между Израилем и Ираном

  • Ситуация на Ближнем Востоке тревожная, уровень непредсказуемости абсолютный.
  • Россия призывает Иран и Израиль к сдержанности, чтобы потом перейти к мирному политико-дипломатическому треку.
  • Москва готова выступить посредником в конфликте, но сейчас видно нежелание Израиля выходить на мирный трек в урегулировании с Ираном и обращаться за посредничеством в этом.
  • Для всех россиян в Иране, которые хотят покинуть страну, обеспечивается возможность эвакуации.
  • Москва благодарна Азербайджану за помощь в эвакуации россиян из исламской республики Иран.

О саммите G7

  • Москва согласна с президентом США Дональдом Трампом, что исключение России из формата G8 было ошибкой.
  • Сейчас для России формат G8 не имеет прикладного значения.

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