Песков: посольство РФ в Тегеране организует эвакуацию россиян

Посольство России в Тегеране проводит большую работу для эвакуации россиян из Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, сколько российских граждан остаются в исламской республике и как много из них хотят эвакуироваться.

«Очень большую координационную работу проводит наше посольство в Тегеране. Они координируют все действия. Все граждане, которые находятся в Тегеране и которые уже были на связи, для них для всех обеспечивается возможность эвакуации»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Российские дипломаты добились эвакуации 324 человек из Ирана в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сообщала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Их вывезли через пункт пропуска «Астара», который находится на границе с Азербайджаном. Эвакуация была объявлена в связи с военным конфликтом между Ираном и Израилем.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».

Лусине Баласян