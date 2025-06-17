Кремль: в ближайшие дни будут понятны возможные даты переговоров с Украиной

Пока дата следующего раунда переговоров России и Украины не определена, но в ближайшее время возможные сроки станут понятны. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос «Ъ» о готовности Москвы и Киева провести встречу после изучения меморандумов о прекращении огня.

«Пока понимания о следующем раунде переговоров нет, хотя вы знаете, что проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Российская сторона полностью выполнила все данные ею обещания, согласованные в Стамбуле. Теперь в ближайшие дни наступит черед выхода на понимание о возможных сроках продолжения этой работы»,— сказал представитель Кремля.

Россия и Украина после возобновления прямых контактов спустя три года провели две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. По итогу второго раунда переговоров стороны обменялись меморандумами с условиями прекращения и условились организовать следующую встречу после ознакомления с документами. Украина предлагала встретиться в конце июня. Российская сторона допускала такую возможность.

Лусине Баласян