Кремль согласен с президентом США Дональдом Трампом, который счел ошибкой исключение России из G8. При этом, как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это объединение потеряло прикладное значение для Москвы и сейчас оно выглядит довольно блекло.

«Очень хорошо известна наша позиция, что сейчас для нас "восьмерка" потеряла свое прикладное значение. Учитывая сокращающуюся долю стран "семерки" в мировой экономике, учитывая те тенденции, которые наблюдаются в странах семерки, и, конечно, на фоне, например, таких форматов, как "двадцатка", "семерка" выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Россия была участницей международного клуба G8 17 лет, с 1997 года. Дважды принимала председательство. В 2006 году саммит G8 прошел в Санкт-Петербурге. В 2014 году планировалось провести встречу лидеров в Сочи. Однако в марте, после принятия Крыма в состав России, западные страны прекратили работу в формате G8 и вернулись к формату G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии). В преддверии саммита объединения в Канаде 16 июня Дональд Трамп в очередной раз заявил, что, членство России в G8 могло бы предотвратить конфликт на Украине.

Лусине Баласян