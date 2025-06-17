Роспотребнадзор разрешил купаться в шести зонах отдыха в Москве

Роспотребнадзор сообщил, что в Москве разрешено купание в 6 зонах отдыха из 14, имеющих доступ к водоемам. В числе таких объектов — озеро Белое (ВАО), озеро Черное и Школьное озеро (Зеленоград), Мещерское озеро (ЗАО), «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» (СВАО).

Зона отдыха «Тропарево» (ЮЗАО) закрыта для купания, потому что вода в местном водоеме не соответствует требованиям по микробиологическим показателям, уточнило ведомство. Зона отдыха «Левобережье» (САО), пляж «Динамо» (САО), Головинские пруды (САО), Большой Садовый пруд (САО) пока приняты в эксплуатацию без разрешения на купание из-за несоответствия требованиям воды и песка.

На территории парка ЦПКиО им. М. Горького планируют открыть зону отдыха с купанием «Пионерский пруд». В ближайшие дни также станет доступным для отдыхающих Путяевский пруд.

Помимо этого в столице приняты в эксплуатацию 39 из 43 зон отдыха без купания, полный перечень приводится на сайте Роспотребнадзора.

О том, во сколько обойдется отдых в столичных аквакомплексах, читайте в материале «Ъ FM» «Городские бассейны открывают сезон».