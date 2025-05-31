Городские бассейны открывают сезон

Роспотребнадзор разрешил купаться только в семи водоемах Москвы. Они расположены на западе и востоке города, а также в Зеленограде, пояснили в ведомстве. Кроме того, с 1 июня в столичных парках заработают 30 бассейнов под открытым небом. Об этом говорится на сайте мэрии. В большинстве парков бассейны откроются с первого дня лета. Однако в зонах отдыха «Кузьминки» и «Москворецкий» это произойдет только 1 июля. В то же время юристы призвали любителей аквакомплексов помнить о штрафах в 1 тыс. руб. за слишком откровенные купальники или отдых топлес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О том, как будет работать проект «Городские бассейны» этим летом “Ъ FM” рассказали администраторы трех плавательных комплексов:

«Вы заходите на сайт mos.ru, выбираете необходимый бассейн, бронируете на определенное время, оплачиваете и приходите». «Работать мы будем, как сеансы в кино. Первый сеанс начинается в 9 утра и действует 1,5 часа. Потом получасовой перерыв — все выходят, сеанс закончился. Билет приобретается на один сеанс. Полчаса перерыв, и дальше все последующие сеансы идут по три часа с получасовыми перерывами. Все зависит от того, будний день или выходной, утренний получасовой или трехчасовые сеансы. Если делаете возврат до сеанса, то он 100-процентный». «У нас есть разные сеансы: утренние, дневные, вечерние. Билет для взрослого в будни стоит 550 руб., это утренний сеанс. В выходные — 1 тыс. руб. Дневные и вечерние сеансы в будни — 1,1 тыс. руб. за взрослого, в выходной день — 2 тыс. руб. Билеты можно забронировать на сайте. Всего у нас 314 лежаков и 4 VIP-зоны. Предоставляем в аренду полотенца. Стоимость составляет 150 руб. плюс залог 500 руб. Также можно приобрести шапочки — от 100 руб.».

Зоны для купания появятся также и на окраинах, говорится на сайте мэрии. Они начнут функционировать в рамках проекта «Московские сезоны». Как отмечают специалисты, безопасность купания обеспечивается системой водоподготовки, включая очистку и фильтрацию бассейнов. Летние бассейны — тренд наиболее развитых мегаполисов мира, считает автор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов: «Бассейны, страсть к воде — это черта средиземноморской культуры. И очень часто рядом с итальянскими виллами мы можем обнаружить симпатичные водные зоны на несколько десятков квадратных метров. Но климат у нас северный. Мы помним знаменитый бассейн "Москва". Никита Хрущев сделал самое, наверное, либеральное, народное и открытое учреждение».

В мэрии напомнили, что летом 2024 года бассейны под открытым небом посетили примерно 900 тыс. человек. При этом 300 тыс. забронировали места сразу на весь сезон. Зоны для купания работают в рамках проекта «Лето в Москве». В этой программе также запланировано открытие на Болотной площади «Зеленого маркета» со столичными брендами одежды, мебели, предметами интерьера, продуктами и детскими игрушками.

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Леонид Пастернак