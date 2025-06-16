ВСУ ранили трех мирных жителей в Шебекине и Ракитном Белгородской области

Три мирных жителя Белгородской области ранены в результате украинских атак, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Из-за удара беспилотника минно-взрывную травму получила жительница поселка Ракитное — бригада скорой помощи доставляет ее в городскую больницу № 2 областного центра.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа украинский FPV-дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль. Селянина с непроникающими осколочными ранениями головы, мягких тканей шеи и правого плеча бойцы самообороны доставили в центральную райбольницу. Медицинская помощь ему уже оказана — пострадавший продолжит лечиться амбулаторно. Автомобиль сгорел.

Кроме того, в шебекинскую ЦРБ обратился местный житель, пострадавший в результате обстрела. Врачи диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В дальнейшем раненого планируют перевести в городскую больницу № 2 областного центра.

На месте атаки в Ракитном выбиты окна и посечены фасады двух коммерческих зданий. От удара беспилотника загорелся автомобиль, принадлежащий аварийной службе — пожар потушен.

В Шебекине из-за атаки беспилотника повреждены кровля, остекление и входная группа объекта торговли. Кроме того, снаряды повредили забор вокруг частного дома, два легковых автомобиля и два коммерческих объекта.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывное устройство: повреждено остекление социального объекта.

В результате предыдущего обстрела Шебекино погиб местный житель.

Юрий Голубь