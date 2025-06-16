Белгородка пострадала от атаки БПЛА в Шебекинском округе

Дрон ВСУ взорвался в частном домовладении в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бригада скорой помощи диагностировала у пострадавшей баротравму. Ее везут в горбольницу №2 в облцентре.

Сегодня вечером стало известно о трех мирных жителях, пострадавших при атаках ВСУ в Ракитянском районе и Шебекинском округе. Двоим из них потребовалась госпитализация. Также из-за обстрела Шебекина погиб один человек.

Алина Морозова