ВСУ за сутки обстреляли восемь белгородских муниципалитетов; есть разрушения

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 88 боеприпасов и 67 беспилотников. Никто не пострадал. Разрушения получили два дома, автомобиль и автобус. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе поселок Октябрьский подвергся атакам двух дронов. В результате была повреждена кровля многоквартирного дома.

В Валуйском округе по селам Двулучное, Долгое и Кукуевка ударили тремя БПЛА. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе поселок Красный Пахарь, село Борисовка, хутора Екатериновка, Зеленый Клин и Шаховка попали под атаки пяти беспилотников. В селе Борисовка пострадало частное домовладение.

В Грайворонском округе по селам Козинка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Пороз выпустили два боеприпаса и нанесли удары десятью беспилотниками. В первом населенном пункте поврежден соцобъект.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 19 обстрелам, в ходе которых выпустили 86 боеприпасов, а также атакам 26 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.

Над Новооскольским округом система ПВО сбила восемь беспилотников самолетного типа, над Ракитянским районом — один. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Доброе, Маломихайловка, Нежеголь, Ржевка и хутору Бондаренков ударили 12 беспилотниками. В селе Доброе повреждены навес и автобус на территории предприятия. Также сегодня рано утром из-за атаки FPV-дрона пострадал припаркованный автомобиль.

Сутками ранее ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 106 боеприпасов и 56 БПЛА. Пострадавших нет, установлен ряд разрушений, в том числе в жилом секторе.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова