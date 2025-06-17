Трамп уверен в заключении сделки с Ираном по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Иран в конечном итоге подпишет ядерную сделку. Он также добавил, что Соединенные Штаты «что-то предпримут», как только он покинет саммит «Группы семи» (G7), однако не уточнил что именно.

«Я думаю, что сделка будет подписана, или что-то произойдет. Но сделка будет подписана»,— сказал господин Трамп журналистам во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на саммите G7 в Канаде (цитата по AFP).

Новый раунд переговоров по ядерной сделке Ирана и США были запланированы на воскресенье 15 июня. 13 июня Израиль начал военную операцию «Нация как лев», в рамках которой нанесла ракетные удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ также нанес несколько серий ракетных атак, из-за чего переговоры сорвались.

После начала операции Дональд Трамп несколько раз призвал Иран к возвращению за стол переговоров. Иранская сторона заявила, что не видит смысла продолжать переговоры в США, пока Израиль атакует Иран.

О позиции Дональда Трампа по ирано-израильскому конфликту — в материале «Ъ» «Дональд Трамп еще не отбомбился».