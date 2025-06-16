Мэр Ивделя выступил против закрытия последней колонии в муниципалитете

В случае ликвидации последней исправительной колонии (ИК) №63 в Ивдельском районе (Свердловская область) «около 200 семей потеряют заработок и будут вынуждены искать новые места работы», рассказал в интервью «Ъ-Урал» глава муниципалитета Владимир Михель. «Кто получили право на пенсию и имеют жилье на большой земле уедут в Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Краснотурьинск. Поэтому предполагаем, что будет большой отток населения»,— подчеркнул мэр, добавив, что выступает против закрытия ИК №63.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Михель отметил, что на сегодня штат сотрудников колонии составляет около 200 человек, некомплект — порядка 20%. «Среди сотрудников ИК-63 более 50% — женщины. В самой колонии находится в среднем 500 заключенных. Приходят этапы, уходят отсюда, и достаточно много отправляется на защиту нашей Родины»,— пояснил градоначальник.

Ранее с призывом остановить закрытие колоний на территории к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой обратился депутат заксобрания Петр Соколюк (мэр Ивделя в 2001-2020 годах). На заседании регионального парламента он подчеркнул, что за последние годы в муниципалитете закрылись ИК №55, №56 и №62. «ИК №62 к вам писала очень активно и на вас, как на Бога, смотрела, чтобы ее сохранили. Если даже колония устарела, надо построить новую. Никогда еще не было такого ни при царе, ни при другой власти, что служба исполнения наказания будет не нужна государству»,— заверил экс-мэр, добавив, что в годы Советского Союза число осужденных на территории доходило до 24 тыс. человек при населении в 37 тыс. жителей.

Татьяна Мерзлякова отметила, что «все делала для того, чтобы сохранить колонии». По ее словам, одной из причин закрытия ИК стало заключение контрактов осужденных с частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в первые годы проведения специальной военной операции (СВО). «Ушло огромное количество людей из колоний, они остались без большого количества своей населенности и поэтому решили, что будут закрывать»,— пояснила омбудсмен.

Госпожа Мерзлякова не исключила, что ИК №54 в Сосьве и №55, №56 в Ивделе могут возобновить работу после назначения врио губернатора Дениса Паслера. «Когда появился Денис Владимирович, он занимался спасением колоний лично, поэтому появилась надежда, что мы сможем рассчитывать на возвращение работы колоний»,— пояснила она. Господин Паслер поддержал уполномоченного, подчеркнув, что колонии «необходимо сохранить».

Василий Алексеев