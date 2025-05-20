Свердловский омбудсмен заявила о намерении сохранить колонии в Ивделе и в Сосьве

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила о планах по возобновлению работы исправительных колоний (ИК) №54 в Сосьве и №55, №56 в Ивделе после назначения врио губернатора Дениса Паслера. «Когда появился Денис Владимирович, он занимался спасением колоний лично, поэтому появилась надежда, что мы сможем рассчитывать на возвращение работы колоний»,— отметила омбудсмен на заседании заксобрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На закрытие колоний в ходе заседания пожаловался депутат Петр Соколюк (глава Ивделя в 2001-2020 годах). Парламентарий напомнил, что в 1937-1985 годах из 37 тыс. жителей на территории наказание отбывали 18 тыс. человек. «То есть на каждых двух гражданских был один осужденный»,— пояснил он, добавив, что в 1953 и 1984 годах количество человек в местах лишения свободы доходило до 24 тыс.

Господин Соколюк подчеркнул, что за последние годы в муниципалитете закрылись ИК №55, №56 и №62. «ИК №62 к вам писала очень активно и на вас, как на Бога, смотрела, чтобы ее сохранили. Если даже колония устарела, надо построить новую. Никогда еще не было такого ни при царе, ни при другой власти, что служба исполнения наказания будет не нужна государству»,— заверил депутат.

Татьяна Мерзлякова отметила, что «все делала для того, чтобы сохранить колонии». «Я в последние годы за эти колонии боролась практически в одиночку. Более того, я чувствую, что мы еще можем спасти ИК в Сосьве и ИК №55, в тот числе с больничкой. У меня появилась надежда, что мы займемся этими колониями»,— добавила омбудсмен.

Уполномоченного поддержал Денис Паслер, подчеркнув, что госпожа Мерзлякова является «не единственным человеком, кто должен сражаться за колонии». «Не она подписывает согласие на закрытие того или иного органа, и вы это знаете, как бывший глава, или забыли уже что ли? Это консолидированная ответственность всех вместе взятых»,— обратился врио губернатора к Петру Соколюку, отметив, что колонии «необходимо сохранить».

Василий Алексеев