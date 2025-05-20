Мерзлякова: на закрытие колоний в Ивделе повлиял уход осужденных в ЧВК «Вагнер»

Одной из причин закрытия исправительных колоний (ИК) в Ивдельском муниципальном округе стала заключение контрактов осужденных с частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в первые годы проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на заседании заксобрания региона. «Ушло огромное количество людей из колоний, они остались без большого количества своей населенности и поэтому решили, что будут закрывать»,— пояснила омбудсмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На закрытие колоний в Ивделе уполномоченному пожаловался депутат Петр Соколюк (глава Ивделя в 2001-2020 годах). Парламентарий отметил, что за последние годы в муниципалитете закрылись ИК №55, №56 и №62. «ИК №62 к вам писала очень активно и на вас, как на Бога, смотрела, чтобы ее сохранили. Если даже колония устарела, надо построить новую. Никогда еще не было такого ни при царе, ни при другой власти, что служба исполнения наказания будет не нужна государству»,— заверил депутат, добавив, что в годы Советского Союза число осужденных на территории доходило до 24 тыс. человек при 37 тыс. жителей.

Татьяна Мерзлякова в ответ сообщила о планах по возобновлению работы ИК №54 в Сосьве и №55, №56 в Ивделе после назначения врио губернатора Дениса Паслера. «Когда появился Денис Владимирович, он занимался спасением колоний лично, поэтому появилась надежда, что мы сможем рассчитывать на возвращение работы колоний»,— пояснила она. Господин Паслер поддержал омбудсмена, подчеркнув, что колонии «необходимо сохранить».

Василий Алексеев