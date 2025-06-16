Главные новости за 16 июня. Кавказ

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора 11 июня направило исковое заявление в Арбитражный суд Ставропольского края против ООО «Промдорстрой».

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск АО «Российский Сельскохозяйственный банк» к ООО «Пикассо». Компания обязана погасить задолженность по девяти кредитным соглашениям на общую сумму 2,6 млрд руб.

Доля локализации оборудования на курортах Северного Кавказа увеличилась с 5% до 47% за несколько лет.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал указание организовать вывоз мусора в восточных районах региона. Прежде всего речь идет об утилизации отходов в Буденновском, Нефтекумском и прилегающих округах, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ставропольского края.

Объемы строительства многоквартирных домов в СКФО в 2025 году достигли 4,3 млн кв. м, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прокуратура Ставропольского края завершила расследование дела в отношении 19 участников ОПГ, которые более двух лет вымогали деньги у жителей России, угрожая распространить их интимные фотографии и переписку.

С 3 по 9 июня в Ставропольском крае зафиксировано снижение цен на большинство овощей — капуста подешевела на 14,7%. Одновременно выросли цены на морковь — на 4,7% до 67 руб. за кг и свеклу — на 4,3% до 84 руб., сообщает Северо-Кавказстат.

Компания «Ставрос» стала подрядчиком по восстановлению пятиэтажного дома на улице Седлогорской, 142 в Кисловодске, пострадавшего от пожара в марте 2024 года. Стоимость работ составит 27,5 млн руб.

Ставропольский край испытывает острую нехватку кадров в сфере государственного управления, здравоохранения, образования и других отраслях при крайне низком уровне официальной безработицы в 0,3%.