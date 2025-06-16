Восстановление сгоревшей пятиэтажки в Кисловодске обойдется в 27 млн рублей

Компания «Ставрос» стала подрядчиком по восстановлению пятиэтажного дома на улице Седлогорской, 142 в Кисловодске, пострадавшего от пожара в марте 2024 года. Стоимость работ составит 27,5 млн руб., сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКР Ставрополья Фото: ФКР Ставрополья

Мартовский пожар повредил не только стены здания, но и инженерные коммуникации. Подрядчик проведет комплексное восстановление: отремонтирует фасад, системы электро-, водо-, теплоснабжения и канализации.

«Восстановление дома — это обязанность вернуть людям безопасное пространство»,— отметил глава краевого фонда капремонта Павел Корниенко.

Дом 1976 года постройки является частью городской инфраструктуры. Власти приняли решение о полноценном капитальном ремонте вместо точечного восстановления повреждений.

Николай Аксенов