На Ставрополье зафиксировали нехватку специалистов в госуправлении

Ставропольский край испытывает острую нехватку кадров в сфере государственного управления, здравоохранения, образования и других отраслях при крайне низком уровне официальной безработицы в 0,3%.

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Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения региона.

Нехватку работников также фиксируют в здравоохранении и социальных услугах, образовании, обрабатывающей промышленности, сельском и лесном хозяйстве, в сфере охоты, рыболовства и рыбоводства.

Рынок труда Ставрополья характеризуется серьезным дефицитом квалифицированных специалистов на фоне относительно низкого уровня официальной безработицы. В настоящее время в базе вакансий Краевого кадрового центра зарегистрировано 23,2 тыс. вакансий от 2,4 тыс. работодателей.

Николай Аксенов