Россельхозбанк взыскал со ставропольской «Пикассо» 2,6 млрд рублей долга

Как стало известно «Ъ-Кавказ», Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) к ООО «Пикассо». Согласно решению суда, компания обязана погасить задолженность по девяти кредитным соглашениям на общую сумму 2,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что основной долг составляет 2,5 млрд руб. Кредиты были оформлены в период с декабря 2020 года по июль 2023 года. Помимо основной суммы, должник обязан выплатить проценты в размере 48,4 млн руб., комиссии — 2,4 тыс. руб. и неустойку — 3,5 млн руб. Суд установил, что ООО «Пикассо» как поручитель обязано отвечать перед банком за исполнение обязательств АО СХП «Терский» по кредитным договорам, включая возврат основного долга и уплату процентов.

Заемщик допустил просрочку платежей с марта 2024 года, что подтверждается документами банка. Требование о погашении задолженности было направлено поручителю, однако оно было возвращено по истечении срока хранения, что суд расценил как надлежащее извещение.

«Истец надлежащим образом исполнил свои обязательства по договорам, предоставив заемщикам денежные средства. Ответчик обязательства по возврату кредитных средств, уплате соответствующих процентов и штрафных санкций не исполнил, доказательств перечисления денежных средств, не учтенных истцом при расчете задолженности, суду не представил. Расчет истца проверен судом и

признан обоснованным. Поскольку ответчик не оспорил требования истца, не выразил своих возражений против иска, то отсутствие таких возражений со стороны ответчика суд расценивает как признание им обстоятельств, указанных истцом в обоснование своих требований»,— говорится в решении АС Ставропольского края.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пикассо» зарегистрировано в Буденновске в 2009 году. Основной вид деятельности — переработка и консервирование картофеля. Учредитель — Алибек Шебзухов. Уставный капитал общества составляет 50 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год — 40,5 млн руб., прибыль — 126 тыс. руб. АО «Россельхозбанк» зарегистрирован в Москве в 2000 году. Основной вид деятельности — денежное посредничество. Председатель правления — Борис Листов. Прибыль за 2024 год — 38,4 млрд руб., капитал — 564,5 млрд руб.

Тат Гаспарян