Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Германии

Даниил Медведев одержал победу над 52-й ракеткой мира немцем Даниэлем Альтмайером в матче первого круга травяного турнира категории 500 в немецком Галле. Итоговый счет — 6:3, 6:3, теннисисты провели на корте чуть больше часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Даниил Медведев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В следующем круге соперником россиянина, занимающего 11-ю строчку мирового рейтинга, станет победитель встречи между французами Кантеном Алисом (48-й в мире) и Бенжаменом Бонзи (62).

Призовой фонд соревнований превышает €2,5 млн. Они продлятся до конца недели. Из россиян в нем также участвуют Андрей Рублев (14) и Карен Хачанов (22), стартовые матчи которых запланированы на вторник.

Роман Левищев