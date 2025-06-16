Кремль надеется, что конфликт Ирана и Израиля не повлияет на прилет гостей ПМЭФ

Россия рассчитывает, что ограничение авиасообщения из-за эскалации на Ближнем Востоке не помешает гостям прибыть на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Высокие гости, как правило, прибывают на специальных рейсах, но тем не менее есть реальность, в которой мы все живем. Поэтому будем смотреть, как развивается ситуация»,— сказал представитель президента на брифинге.

В этом году ПМЭФ пройдет 18–21 июня. Участие в мероприятии подтвердили представители 137 стран и территорий.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ иранские военные нанесли удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. Росавиация в тот же день ограничила полеты в Израиль и Иран. Минэкономики рекомендовало приостановить продажи туров в обе эти страны.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».