Макрон заявил о готовности Франции провести военные учения в Арктике

Франция предложила странам Арктического региона сотрудничать в сфере безопасности, заявил президент Эмманюэль Макрон. По итогам визита в Гренландию он также допустил проведение военных учений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Michel Euler / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

Во время рабочей поездки господин Макрон встретился с премьером Дании Метте Фредериксен и премьером Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном. Они обсудили вопросы безопасности в Арктике. «Франция готова усилить свое сотрудничество со странами Арктики, в частности в рамках Арктического совета и в формате восьми северных и балтийских стран. Я хочу сказать, что мы готовы проводить совместные учения для повышения безопасности»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Эмманюэль Макрон отметил, что Франция готова поддерживать Данию и Гренландию перед лицом различных «вызовов» в регионе, в числе которых он назвал сотрудничество России и Китая. Комментируя желание президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию, господин Макрон заявил, что в Евросоюзе преобладает мнение, что остров не должен быть «ни продан, ни захвачен».

В апреле The New York Times писала, что Совет нацбезопасности Белого дома США направил ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии к Штатам. В американском Белом доме говорили, что господин Трамп намерен заполучить Гренландию любыми средствами.

О позиции Франции по этой теме — в материале «Ъ» «Театр одного Макрона».