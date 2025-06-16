Ставрополье заняло 81 место в рейтинге доходов населения

Ставропольский край занял 81 место из 85 в рейтинге регионов России по доходам населения. В регионе 9,3% жителей живут за чертой бедности, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Аксенов Фото: Николай Аксенов

Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в крае составило 1,41. По сравнению с предыдущим годом доля населения за чертой бедности сократилась на 1,7 процентного пункта.

Среди других регионов Северо-Кавказского федерального округа лучше всего показал себя Дагестан — 58 место с отношением доходов к стоимости потребительской корзины 1,74. Там за чертой бедности находятся 11,8% жителей.

Кабардино-Балкария разместилась на 65 позиции (отношение доходов 1,67, бедных 11,7%), Северная Осетия — на 71 месте (1,62 и 10,2% соответственно), Чечня — на 74 строчке (1,53 и 15,2%).

Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесия на 84 месте (отношение доходов 1,21, за чертой бедности 17,2%) и Ингушетия на последней 85 позиции (1,13 и 25,6%).

Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ с отношением медианных доходов к стоимости потребительской корзины 3,94. В регионе лишь 3,5% населения живут за чертой бедности.

Николай Аксенов