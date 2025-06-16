Суд изменил меру пресечения обвиняемым по делу о взрыве газа в Тобольске

Городской суд Тобольска изменил меру пресечения обвиняемым по делу о взрыве газа в доме мастеру Сергею Полуянову и сварщику Никите Константинову, сообщила пресс-служба судов Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Тюменской области Фото: прокуратура Тюменской области

Они обвиняются по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). СКР Тюменской области ходатайствовал о продлении домашнего ареста, но суд не стал его продлевать, а избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 5 июля. Им запрещено использовать средства связи и общаться с участниками судопроизводства по уголовному делу.

Суд учел, что оба обвиняемых имеют постоянное место жительства и регистрацию в Тобольске, характеризуются по месту работы положительно, у одного из обвиняемых на иждивении трое детей. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, взрыв произошел в частном доме по ул. Октябрьская, 62. В результате взрыва погиб семилетний мальчик, мать получила ожоги, было повреждено остекление в соседних многоквартирных домах. По версии следствия, в августе 2024 года Сергей Полуянов и Никита Константинов проводили работы по обустройству газопровода до границ земельного участка в переулке Рощинский. Из-за некачественной работы 12 марта в доме произошла утечка газа, из-за которой возник искровой разряд, приведший к возгоранию и разрушению дома. Рабочих, выполнявших работы, отправили под домашний арест.

Ирина Пичурина