Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в частном доме в Тобольске

В Тобольске (Тюменская область) возбуждено уголовное дело по факту хлопка бытового газа в частном жилом доме, в результате которого пострадали женщина и ее ребенок, сообщили в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 12 марта в частном доме по улице Октябрьской, 62. Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в Областную больницу № 3.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы.

Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Полина Щуцкая