Суд отправил под домашний арест двух субподрядчиков по делу о взрыве в Тобольске

Тобольский городской суд отправил под домашний арест до 11 мая двух сотрудников подрядной организации мастера Сергея Полуянова и сварщика Никиту Константинова по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, они провели некачественные строительно-монтажные работы по обустройству газопровода, в результате которых в Тобольске произошел взрыв дома и погиб семилетний мальчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Тюменской области Фото: прокуратура Тюменской области

По версии следствия, в августе 2024 года Сергей Полуянов и Никита Константинов проводили работы по обустройству газопровода до границ земельного участка в Тобольске на переулке Рощинский. По версии следствия, работы были выполнены некачественно. «В результате этого произошло разрушение полиэтиленовой части неразъемного соединения сталь-полиэтилен на границе полиэтиленовой электросварной муфты трубы газопровода, образовав взрывоопасную концентрацию природного газа через теплый грунт в подвальном помещении жилого дома», — говорится в сообщении СК.

Из-за некачественной работы 12 марта в доме произошла утечка газа, из-за которой возник искровой разряд, приведший к возгоранию и разрушению дома. После обрушения в больницу были доставлены мать и ее семилетний сын с термическими ожогами. Несмотря на оказанную медицинскую помощь ребенок скончался в больнице 15 марта.

Напомним, взрыв произошел в частном доме по ул. Октябрьская, 62. В результате взрыва было повреждено остекление в многоквартирных домах, расположенных напротив. В частности, вылетели рамы и стекла. Главе семьи, чьи близкие пострадали от взрыва, выплатят 1 млн руб. в связи с несчастным случаем.

Мария Шараева