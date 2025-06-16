Армия Израиля атакует установки ракет земля-земля в центральной части Ирана

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по установкам ракет класса земля-земля в центральной части Ирана. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства. Других подробней атаки пока не приводится.

Вечером 15 июня ЦАХАЛ объявил о завершении ударов по военным объектам Ирана. Сообщение о новой атаке было опубликовано менее чем через два часа.

Ранее Минздрав Ирана сообщил о почти 1,5 тыс. раненых в результате действий Израиля. В ведомстве подчеркнули, что 90% пострадавших — мирные жители.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В ответ Иран начал операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».