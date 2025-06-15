ЦАХАЛ сообщил о завершении ударов по военным объектам Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов, направленных на «ослабление Ирана в области производства оружия». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в ЦАХАЛ, удары наносились по инфраструктуре, принадлежащей силам «Кудс», КСИР, а также иранским военнослужащим в Тегеране и по объектам по производству оружия по всему Ирану.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла в ночь на 13 июня, когда ЦАХАЛ начал операцию «Народ как лев». В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В ответ силы Ирана начали операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет.

В воскресенье, 15 июня, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности заключить соглашение с США, гарантирующее отсутствие у Тегерана ядерного оружия.

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