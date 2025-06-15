Нетаньяху подтвердил гибель главы разведки КСИР и его заместителя

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о ходе военных действий в Иране. По его словам, при очередных ракетных ударах погибли глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мухаммед Каземи и его заместитель Хасан Мохакек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

«Иранский режим сейчас очень слаб»,— подчеркнул господин Нетаньяху в эфире Fox News. Ранее издание Iran International сообщало о нахождении Мухаммеда Каземи и его заместителя Хасана Мохакека под обломками здания КСИР. Тогда их состояние было неизвестно. По данным иранского Минздрава, при ударах Израиля по Ирану погибли как минимум 128 человек, еще 900 пострадали.

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами третий день подряд. Эскалация конфликта произошла в ночь на 13 июня, когда Израиль начал операцию «Народ как лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

Подробности — в материале «Ъ» «Война на объединение».