Свердловский омбудсмен встретилась с редактором Ura.ru Аллаяровым в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в среду, 11 июня, посетила руководителя свердловской редакции информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова в СИЗО-1 Екатеринбурга. «Татьяна Георгиевна осмотрела условия его содержания, пообщалась с ним, расспросила, соблюдаются ли его личные и иные права. Жалоб от Дениса не поступило, омбудсмен по итогам встречи отметила, что будет и дальше следить за его состоянием и порядком нахождения в следственном изоляторе»,— рассказали «Ъ-Урал» в аппарате свердловского омбудсмена.

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Отмечается, что за несколько дней до визита госпожи Мерзляковой редактора Ura.ru посещал консультант аппарата уполномоченного Сергей Санников. «Он также пообщался с ним и узнал, не нарушаются ли его права. Мы держим эту ситуацию на особом контроле»,— подчеркнул представитель омбудсмена в разговоре с «Ъ-Урал».

Как рассказала Ura.ru адвокат Светлана Герасимова, уполномоченный в ходе визита обратила внимание на вопросы питания, общего комфорта и личных пожеланий редактора. «Денис был искренне обрадован вниманию, оказанному ему со стороны Татьяны Георгиевны. Он выразил ей глубокую благодарность за то, что она нашла возможность посетить его, отметив, как важен для него этот визит»,— отметила адвокат.

В разговоре с Ura.ru Татьяна Мерзлякова рассказала, что Денису Аллаярову предоставили камеру на двоих и выдали чистое белье. «Я проверила, чтобы у него было все необходимое, и внимательно выслушала его нужды и пожелания»,— пояснила омбудсмен.

Ленинский районный суд Екатеринбурга санкционировал арест Дениса Аллаярова 6 июня. По версии следствия, редактор дал взятку в размере 20 тыс. руб. экс-начальнику уголовного розыска ОП №10 по городу Андрею Карпову за получение оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей. Денис Аллаяров вину не признал и заявил, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью. Задержанию редактора предшествовали обыски в Ura.ru, в рамках которых были задержаны и допрошены другие журналисты информагентства. После допроса в Следственном комитете они были отпущены в статусе свидетелей.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «За сводки попал в сводки».

Василий Алексеев