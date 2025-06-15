В Воронежской области ищут подрядчика для монтажа модульной поликлиники

Поворинская районная больница объявила электронный аукцион по поиску подрядчика для поставки и монтажа быстровозводимой модульной конструкции поликлиники в селе Пески Поворинского района Воронежской области. Начальная стоимость контракта —151,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — собственные средства организации. Согласно конкурсной документации, подрядчик до 1 ноября 2025 года должен поставить и смонтировать сборное здание из металла, а также выполнить монтаж внутренних инженерных коммуникаций: систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и т.д. Гарантийный срок составляет два года.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 18 июня. Итоги будут подведены 20 июня.

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Юрий Голубь