Двое жителей Тюменской области вернулись из украинского плена

В результате обмена военнопленными между Россией и Украиной 14 июня в Тюменскую область вернулись двое ее жителей, сообщил уполномоченный по правам человека Олег Датских. «Это очень хорошая новость для родных и близких, нас всех. Работа продолжается. Делается все, чтоб все ребята вернулись домой»,— сказал омбудсмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным информационного центра правительства Тюменской области, военным оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. «Все российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России»,— добавили в пресс-службе.

Минобороны РФ сообщило о проведении первого этапа обмена военнослужащими 9 июня, на следующий день состоялся второй этап. Третья группа военнослужащих РФ вернулась в Россию 12 июня, четвертая группа — 14 июня. Взамен российская сторона передала военнопленных Вооруженных сил Украины.

В ходе обмена 12 июня в Тюменскую области вернулись двое военнослужащих, которые находились в украинском плену.

Василий Алексеев