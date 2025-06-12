Двое тюменцев возвращены из украинского плена

Из украинского плена возвращены двое жителей Тюменской области, сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских. «Из украинского плена возвращены двое наших земляков. Работа продолжается. Делается все, чтоб ребята вернулись домой», — сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Договоренности об обмене пленными были заключены на переговорах в Стамбуле 2 июня. По соглашению в обменные списки включат военных младше 25 лет, тяжелобольных и тяжелораненых.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Алена Голоднева