Украина сообщила о получении еще 1200 тел погибших военнослужащих
Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными объявил, что сегодня состоялся очередной этап обмена телами военнослужащих между Россией и Украиной. Киев получил еще 1200 тел погибших, говорится в заявлении.
Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters
В ближайшее время следователи правоохранительных органов Украины проведут экспертизы для идентификации тел. Украинская сторона выразила благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в проведении обмена. Источники ТАСС подтвердили информацию об обмене. Украина не передала российской стороне останки, добавил собеседник агентства.
2 июня во время переговоров в Стамбуле российская и украинская делегации договорились, что Россия в одностороннем порядке передаст 6 тыс. тел украинских военнослужащих. 7 июня первая партия из 1212 тел была доставлена к месту передачи, однако Украина перенесла получение останков.
Позже помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия получила тела 27 своих погибших и передала Украине 1212 тел. О получении еще 1200 тел военнослужащих Украина объявила вчера.