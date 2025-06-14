Украина сообщила о получении еще 1200 тел погибших военнослужащих

Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными объявил, что сегодня состоялся очередной этап обмена телами военнослужащих между Россией и Украиной. Киев получил еще 1200 тел погибших, говорится в заявлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

В ближайшее время следователи правоохранительных органов Украины проведут экспертизы для идентификации тел. Украинская сторона выразила благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в проведении обмена. Источники ТАСС подтвердили информацию об обмене. Украина не передала российской стороне останки, добавил собеседник агентства.

2 июня во время переговоров в Стамбуле российская и украинская делегации договорились, что Россия в одностороннем порядке передаст 6 тыс. тел украинских военнослужащих. 7 июня первая партия из 1212 тел была доставлена к месту передачи, однако Украина перенесла получение останков.

Позже помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия получила тела 27 своих погибших и передала Украине 1212 тел. О получении еще 1200 тел военнослужащих Украина объявила вчера.