МИД Ирана считает бессмысленным продолжение переговоров с США по атому

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США дали Израилю разрешение на атаки по Ирану. Это сделало бессмысленным дальнейшие переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерным вопросам, добавил господин Багаи.

Представитель МИД считает, что Израиль хотел втянуть страны Запада в конфликт с Ираном. «Похоже, на этот раз ему удалось повлиять на дипломатический процесс»,— приводит слова Исмаила Багаи иранское агентство Tasnim.

13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. После атаки иранские власти объявили, что шестой раунд переговоров с США по ядерной сделке не состоится до дальнейшего уведомления. В ответ на удары Израиля по ядерным объектам вооруженные силы Ирана начали операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет.

Елизавета Шмакова