Теннисист Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Россиянин Даниил Медведев, занимающий 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступил 87-й ракетке мира американцу Райлли Опелке в четвертьфинале турнира категории 250 в голландском Хертогенбосе. Итоговый счет — 6:7 (5:7), 6:7 (5:7) за 1 час 38 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Ранее сегодня завершил выступление на турнире другой россиянин Карен Хачанов (24-й в мировой классификации). Он проиграл канадцу Габриэлю Диалло (55) со счетом 6:7 (6:8), 4:6. В женском одиночном разряде шансы на трофей сохраняет россиянка Екатерина Александрова (19). Она в четвертьфинале справилась — 5:7, 6:4, 6:2 — с соотечественницей Вероникой Кудерметовой (39). Между тем соревнование более высокой категории WTA 500 в Лондоне покинула Диана Шнайдер (12), на той же стадии оступившаяся в матче с американкой Мэдисон Киз (8).

Полуфинал с участием Екатерины Александровой состоится в субботу. Ей предстоит встреча с бельгийкой Элизе Мертенс (25). Турнир в Хертогенбосе покорялся Александровой дважды (2022, 2023). Его действующей победительницей является другая россиянка Людмила Самсонова.

Роман Левищев