Первенство спорных

В субботу в США стартует самый, видимо, неоднозначный среди когда-либо придуманных футбольных турниров. В радикально переформатированном Международной федерацией футбола (FIFA) клубном чемпионате принимают участие 32 очень разные по статусу, достижениям и возможностями команды, наиболее сильным из которых предстоит бороться за огромные призовые не только с соперниками, но и с накопившейся перед окончанием тяжелейшего сезона усталостью, заодно тестируя некоторые новшества регламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Hard Rock Stadium в Майами, где пройдет матч открытия Клубного чемпионата мира по футболу

Фото: Hannah McKay / Reuters Hard Rock Stadium в Майами, где пройдет матч открытия Клубного чемпионата мира по футболу

Фото: Hannah McKay / Reuters

Открывающим этот турнир матчем в Майами, в котором местный «Интер» с играющим за него уже два года Лионелем Месси, лучшим футболистом века, встретится с египетским «Аль-Ахли», Международная федерация футбола выпустит на волю настоящего монстра, выращенного из крохотного и милого создания. Таким до сих пор был клубный чемпионат мира, компактное (в последнее время — для семи команд) соревнование, проводившееся в течение нескольких дней перед Новым годом. Теперь оно превратилось в почти такого же гиганта, как и чемпионаты мира для сборных: 32 участника со всех континентов, разбитые на первом этапе на восемь групп (см. справку), потом — четыре стадии play-off, дюжина стадионов в 11 городах США, принимающих матчи.

Мероприятие продлится целый месяц — до финала на знаменитом MetLife Stadium поблизости от Нью-Йорка 13 июля, а его призовой фонд, пусть все-таки в два с половиной раза скромнее, чем у до сих пор без каких-либо оговорок считавшейся основным клубным состязанием Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), огромен по любым меркам.

На кону в общей сложности $1 млрд, а победителю полагается $125 млн.

Этот проект очень удобно рекламировать. Раньше в нечетные годы, когда у сборных нет топ-турниров, с футболом высочайшего уровня была напряженка, а нынче значительная его часть будет именно им занята, потому что слоты на состязании в США достались в том числе триумфаторам розыгрышей Лиги чемпионов, ее южноамериканского аналога — Кубка Либертадорес, «Аль-Хилялю» из щедрой Саудовской Аравии, в котором известных футболистов вроде Рубена Невиша, Сергея Милинковича-Савича, Калиду Кулибали, Жуана Канселу ненамного меньше, чем у грандов из «большой европейской пятерки». А в качестве бонуса для зрителей — всякие придуманные FIFA новшества, технологические и относящиеся к регламенту, которые в их матчах протестируют перед повсеместным внедрением. Это, допустим, полуавтоматическое определение офсайда (за него будет отвечать аппаратура, моментально, едва игрок получил мяч, посылающая сигнал боковому судье), «правило восьми секунд», жестко ограничивающее время контроля голкипером мяча, или демонстрация на стадионных экранах, то есть для публики, картинок спорных моментов, подвергающихся изучению VAR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок клуба «Интер» (Майами) Лионель Месси

Фото: Hannah McKay / Reuters Игрок клуба «Интер» (Майами) Лионель Месси

Фото: Hannah McKay / Reuters

Но на обратную сторону этой сверкающей медали тоже невозможно не обратить внимание. И бог с ним, что в соревновании, которое называют чемпионатом мира, из-за особенностей распределения путевок в него, разного рода ограничений нет по крайней мере двух клубов, которые были безусловными фронтменами сезона — чемпионов Англии и Испании «Ливерпуля» и «Барселоны». Есть вещи, куда больнее режущие глаз. Это, например, чересчур пестрый, разношерстный состав — в том смысле, что первенство сталкивает лбами команды с абсолютно разным статусом и абсолютно разными возможностями. Тезис легко проиллюстрировать хотя бы данными Transfermarkt по стоимости заявок. У европейских великанов — «Реала», «Манчестер Сити», ПСЖ она зашкаливает за €1 млрд. На их фоне африканские команды — «Эсперанс», «Мамелоди Сандаунз», «Видад», «Аль-Ахли», корейский «Ульсан» — смотрятся карликами: большинству и до 50-миллионной отметки далеко-далеко. А новозеландский «Окленд-Сити», все футболисты которого вместе взятые стоят €4,58 млн, смотрится даже не карликом, а микробом. А где-то посерединке болтаются североамериканские и южноамериканские команды, в которых, конечно, иногда натыкаешься на громкие фамилии, но это все — как тот же Месси или уругваец Эдинсон Кавани из аргентинского «Бока Хуниорс» — звезды на закате. На чемпионате мира для сборных тоже есть разделение на ниши, «ценовые категории», однако оно, как ни крути, не настолько явное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Hard Rock Stadium

Фото: Hannah McKay / Reuters Hard Rock Stadium

Фото: Hannah McKay / Reuters

И при этом непонятно, представителям какой из категорий тут стоит завидовать. Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro), анонсируя клубный чемпионат мира, напоминала, что во многом из-за него в прошлом году затеяла тяжбу с FIFA, обратившись с жалобой на нее в Европейскую комиссию. Головная футбольная структура этим первенством еще уплотняет и так загруженный до предела календарь, лишая ведущих игроков редко выпадающего им шанса на полноценный отпуск между сезонами и заставляя выходить биться за формально ценный приз, будучи уже измочаленными почти годом изнурительной борьбы за другие титулы — внутренние и международные. В случаях с ПСЖ и «Интером» — фактически без паузы, так как финал Лиги чемпионов, в котором парижане разгромили миланцев, состоялся 31 мая. А ведь после него было еще окно для сборных — с матчами в Лиге наций, в отборе к чемпионату мира будущего года.

И в каком тонусе подойдут к клубному первенству-монстру прошедшие через мясорубку сезона и мечтающие, скорее всего, не столько об американских призовых, сколько об отдыхе люди, никому не известно. Правда, это обстоятельство FIFA тоже, видимо, захочет записать себе в плюс: в конце концов, разве оно не добавляет интриги турниру?

Алексей Доспехов