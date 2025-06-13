Mehr: истребители ВВС Ирана подняты в воздух над Мешхедом

Иран поднял в воздух над Мешхедом истребители. Об этом сообщает иранское госагентство Mehr.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Iranian Army / WANA / Reuters Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Официальные источники не комментировали причины появления самолетов в воздухе. Мешхед — второй по величине и численности населения город Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В ходе нее израильские ВВС ударили примерно по 100 целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным общества Красного Полумесяца Ирана, среди мирного населения пострадали 95 человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».

Елизавета Шмакова