Президент Ирана пообещал «законный мощный» ответ на удары Израиля

Вооруженные силы Ирана дадут законный жесткий ответ на ночные удары Израиля, заявил президент Масуд Пезешкиан. По его словам, израильская сторона пожалеет о содеянном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Иранский народ и власти страны не будут молчать перед лицом этого преступления»,— подчеркнул господин Пезешкиан в обращении к народу. Он назвал действия Израиля «глупым поступком» и «агрессией». Заявление опубликовано на сайте президента.

Сегодня ночью Израиль начал операцию «Нация львов», в ходе которой ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным общества Красного Полумесяца Ирана, еще 95 человек получили ранения. МИД России осудил удары Израиля и назвал их нарушающими устав ООН и нормы международного права.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».