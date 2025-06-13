МИД: Россия решительно осуждает удары Израиля по Ирану

МИД России назвал удары Израиля по Ирану в ночь на 13 июня нарушающими устав ООН и нормы международного права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Выражаем крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Решительно осуждаем силовую акцию Государства Израиль»,— говорится в заявлении российского МИДа. Неспровоцированные удары по государству, его гражданам, мирным городам и объектам ядерно-энергетической инфраструктуры являются неприемлемыми.

Министерство призвало обе стороны к сдержанности. В ведомстве также заявили, что ожидают от МАГАТЭ объективных оценок происходящего, включая анализ «вероятных радиологических последствий атак на ядерные объекты в Иране».

По оценкам МИДа, из-за эскалации конфликта подорваны усилия, достигнутые в ходе переговоров Ирана и США по ядерной программе исламской республики. Урегулирование по этому вопросу не имеет военно-силового решения и может быть достигнуто только дипломатическим путем. Ответственность за последствия эскалации ляжет на властей Израиля, отмечается в заявлении.

Сегодня ночью Израиль начал воздушную операцию «Нация львов», в ходе которой ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Среди мирного населения Ирана, по данным агентства ISNA, 1 человек погиб, еще 24 пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».