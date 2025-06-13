АТОР: в Израиле и Иране находятся до 500 российских туристов

В Израиле и Иране может находиться не более 500 граждан РФ, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 400 из них отдыхают на территории Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Небольшое количество российских туристов в ассоциации объяснили тем, что после снятия запрета на полеты в Израиль в 2023 году многие туроператоры не возобновили продажу туров. Что касается Ирана, то в летнее время в республике низкий сезон из-за жары и дискомфорта при посещении экскурсий.

По данным АТОР на 10:53 мск, воздушное пространство Ирака и Ирана было закрыто, однако израильский аэропорт Бен-Гурион уже принимал и отправлял рейсы. Позднее Росавиация ограничила полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также запретила отечественным авиаперевозчикам пересекать воздушное пространство Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. «Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном.

Отмена рейсов и изменение маршрутов связаны с операцией «Нация львов», начатой Израилем в ночь на 13 июня. ВВС Израиля сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным общества Красного Полумесяца Ирана, 95 человек получили ранения.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».