Посольство США в Израиле призвало сотрудников спрятаться в укрытиях

На фоне эскалации на Ближнем Востоке посольство США в Израиле обратилось к американским госслужащим и их семьям. Сотрудникам правительства США рекомендовали оставаться в ближайших укрытиях «до нового распоряжения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ariel Schalit / AP Фото: Ariel Schalit / AP

В случае повышения напряженности посольство вправе ограничить или запретить госслужащим поездки в определенные районы Израиля, в частности, в старый город Иерусалима и на Западный берег Иордана. В пресс-службе напомнили о необходимости обращать внимание на красный уровень тревоги (риск минометных и ракетных обстрелов).

ВВС Израиля начали воздушную операцию «Нация львов» сегодня ночью. Израильские истребители сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Среди мирного населения, по данным иранского агентства ISNA, жертвой атаки стал один человек. Представитель общества Красного Полумесяца Ирана Моджтаба Халеди сообщил о более 90 пострадавших.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».