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Коммерсантъ FM
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Посольство США в Израиле призвало сотрудников спрятаться в укрытиях

На фоне эскалации на Ближнем Востоке посольство США в Израиле обратилось к американским госслужащим и их семьям. Сотрудникам правительства США рекомендовали оставаться в ближайших укрытиях «до нового распоряжения».

Фото: Ariel Schalit / AP

Фото: Ariel Schalit / AP

В случае повышения напряженности посольство вправе ограничить или запретить госслужащим поездки в определенные районы Израиля, в частности, в старый город Иерусалима и на Западный берег Иордана. В пресс-службе напомнили о необходимости обращать внимание на красный уровень тревоги (риск минометных и ракетных обстрелов).

ВВС Израиля начали воздушную операцию «Нация львов» сегодня ночью. Израильские истребители сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Среди мирного населения, по данным иранского агентства ISNA, жертвой атаки стал один человек. Представитель общества Красного Полумесяца Ирана Моджтаба Халеди сообщил о более 90 пострадавших.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».

Фотогалерея

Последствия ударов Израиля по Ирану

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Удары начались в 3:00 мск и продлились один час&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней&lt;br> На фото: раненый житель Тегерана

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения&lt;br> На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков&lt;br> На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов &lt;br> На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля&lt;br> На фото: дым от удара в Тегеране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

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Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

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