Главные новости за 12 июня. Кавказ

В Кисловодске из-за непогоды отменили

все праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России 12 июня. Из сообщения следует, что праздничную программу перенесли на другой день.

Следственный комитет России по Северной Осетии проводит проверку по факту гибели двух туристок при опрокидывании квадроцикла в реку. По предварительным данным, 11 июня погибшие взяли в аренду квадроцикл в селе Хидикус Алагирского района. Во время поездки транспортное средство опрокинулось в реку Фиагдон. В результате происшествия обе пострадавшие скончались.

В Ессентуках 12 июня из-за сильных ливней вышли из строя восемь подстанций. Город частично обесточен. Свет из-за непогоды отключили на улицах Октябрьская, Новопятигорская, Долина роз, в микрорайонах Золотушка и Опытник. Кроме того, затопило проезд в районе Прокола на Золотушке.

В Ставрополе днем 12 июня начался сильный дождь. Непогода привела к тому, что затопило перекресток улиц 45 Параллель и Пирогова. Водителям рекомендуется снижать скорость, держать дистанцию, быть внимательными.

В Эльбрусском районе мошенники украли у 50-летнего местного жителя более 14 млн руб. Злоумышленники представились пострадавшему менеджером по инвестициям. Под предлогом дополнительного заработка на бирже лже-брокер убедил перевести в несколько этапов более 14 млн. руб. Затем мошенники перестали выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.