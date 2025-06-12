В Кисловодске праздничные мероприятия отменили из-за непогоды

В Кисловодске из-за непогоды отменили все праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России 12 июня. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что праздничную программу перенесли на другой день.

По информации МЧС по Ставропольскому краю, в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с с 12 по 13 июня. Штормовое предупреждение было объявлено с 10 по 13 июня.

Мария Хоперская