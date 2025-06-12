В Эльбрусском районе мошенники украли у местного жителя 14 млн рублей

В Эльбрусском районе мошенники украли у 50-летнего местного жителя более 14 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что злоумышленники представились пострадавшему менеджером по инвестициям. Под предлогом дополнительного заработка на бирже лже-брокер убедил перевести в несколько этапов более 14 млн. руб. Затем мошенниким перестал выходить на связь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Мария Хоперская